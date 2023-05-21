Избавьтесь от одуванчиков быстро и надолго – понадобится только один ингредиент

Одуванчики. Фото: Global Look Press 

Это средство стоит копейки.

Если вы устали от одуванчиков, вам стоит воспользоваться этим народным средством.

Как оказалось, избавиться от назойливых одуванчиков поможет обычная поваренная соль. 

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От сорной травы избавиться нужно следующим образом: вначале обрезать или сорвать побеги одуванчиков под корень и потом на сорняк высыпать умеренное количество соли.

Соль вытянет питательные вещества, а также влагу из корневой системы одуванчика. И тогда растение погибнет. Об этом рассказали в lifehacker.ru.

Однако к тому методу борьбы с сорняками следует прибегать в случае, если одуванчиков не так много. Иначе можно погубить почву.

Напомним, ранее эксперты навали вредную подкормку для вашего огорода

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