Избавьтесь от одуванчиков быстро и надолго – понадобится только один ингредиент

Если вы устали от одуванчиков, вам стоит воспользоваться этим народным средством.

Как оказалось, избавиться от назойливых одуванчиков поможет обычная поваренная соль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

От сорной травы избавиться нужно следующим образом: вначале обрезать или сорвать побеги одуванчиков под корень и потом на сорняк высыпать умеренное количество соли.

Соль вытянет питательные вещества, а также влагу из корневой системы одуванчика. И тогда растение погибнет. Об этом рассказали в lifehacker.ru.