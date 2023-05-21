Водителей оштрафуют за грязь на колесах: это правило поразило всех россиян

По словам специалиста, в КоАП РФ указана ответственность за повреждение дорожных сооружений. Это все из-за того, что они могут спровоцировать различные ДТП. А штраф за подобное составляет от 5000 до 10000 рублей для физических лиц.

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«Влажная, липкая смесь в виде грунта и глины в колесных арках, протекторе шин и элементах подвески ТС имеет свойство отваливаться прямо на проезжую часть. Попадись такой автовладелец на глаза гаишников — наказания не избежать», — пояснил Горин, пишет «Автовзгляд».

Примечательно, что ответственность предусмотрена даже в том случае, если машина едет там, где нет дороги. Однако эксперт не стал утаивать, что по такой статье штрафуют крайне редко.