Водителей оштрафуют за грязь на колесах: это правило поразило всех россиян

В России с каждым годом увеличивается количество машин на дорогах. За тем, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения, следят не только инспекторы ГИБДД, но и камеры. Но порой штраф можно получить, даже соблюдая все правила. Автоэксперт Мирон Горин заявил, что грязные колеса, диски и другие детали автомобиля могут стать причиной серьезного штрафа.
По словам специалиста, в КоАП РФ указана ответственность за повреждение дорожных сооружений. Это все из-за того, что они могут спровоцировать различные ДТП. А штраф за подобное составляет от 5000 до 10000 рублей для физических лиц.
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«Влажная, липкая смесь в виде грунта и глины в колесных арках, протекторе шин и элементах подвески ТС имеет свойство отваливаться прямо на проезжую часть. Попадись такой автовладелец на глаза гаишников — наказания не избежать», — пояснил Горин, пишет «Автовзгляд».
Примечательно, что ответственность предусмотрена даже в том случае, если машина едет там, где нет дороги. Однако эксперт не стал утаивать, что по такой статье штрафуют крайне редко.