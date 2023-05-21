«С детьми будет комфортно»: куда отправиться в летний отпуск

Стало известно, куда можно отправиться всей семей в отпуск.
Во-первых, можно присмотреться к южной части России.
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«С детьми будет комфортно в Анапе. Здесь есть вся необходимая инфраструктура и множество различных вариантов жилья. Пока местный аэропорт закрыт, добраться до города можно на поезде. Билет из Москвы обойдется в 9 тысяч рублей за человека туда-обратно, дорога займет около суток. Номер в отелях Анапы стоит в среднем – 3 тысячи рублей за ночь», – отметили специалисты в беседе с 1prime.ru.
Во-вторых, Куба отлично подойдет для любителей пляжного отдыха. Билеты в эту страну выйдут на 100 тысяч рублей, а проживание – около 6 тысяч рублей в сутки.
В-третьих, для желающих отдохнуть с пользой для здоровья подойдут Израиль и Мертвое море.
В-четвертых, активный отдых можно устроить на Ликийской тропе в Турции. Она начинается недалеко от Антальи, добраться до нее можно за 24 тысячи рублей. Отель выйдет в 6 тысяч рублей.
В-пятых, пляжный отдых и сафари можно организовать в Танзании. Билеты до Танзании и обратно обойдутся в 60 тысяч рублей, проживание – в пять тысяч рублей.