«С детьми будет комфортно»: куда отправиться в летний отпуск

Во-вторых, Куба отлично подойдет для любителей пляжного отдыха. Билеты в эту страну выйдут на 100 тысяч рублей, а проживание – около 6 тысяч рублей в сутки.

В-третьих, для желающих отдохнуть с пользой для здоровья подойдут Израиль и Мертвое море.

В-четвертых, активный отдых можно устроить на Ликийской тропе в Турции. Она начинается недалеко от Антальи, добраться до нее можно за 24 тысячи рублей. Отель выйдет в 6 тысяч рублей.

В-пятых, пляжный отдых и сафари можно организовать в Танзании. Билеты до Танзании и обратно обойдутся в 60 тысяч рублей, проживание – в пять тысяч рублей.