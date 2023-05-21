«Сильно оттягивают на себя азот»: не используйте это удобрение на даче

Стало известно, какое удобрение нельзя использовать в своем огороде.
Эксперт предупредил, что опилки недопустимы в саду и огороде.
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«Некоторые огородники в качестве удобрения используют опилки, но я не советую это делать. Во-первых, опилки очень сильно оттягивают на себя азот. Их лучше использовать как мульчу, а не как удобрение. Во-вторых, нужно потратить очень много времени (минимум год), чтобы опилки отлежались и превратились в навоз», – заявил Ануфриев в беседе с vnimanie.pro.
К слову, опилки специалист предлагает заменить навозом коровы, поросят или кроликов. Его нужно настоять неделю и разводить в пропорции 1:10. При этом свиной навоз не стоит использовать слишком часто. Так как он кисловат. И может сильно окислить почву.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как приготовиться к поездке на дачу.