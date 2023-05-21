«Сильно оттягивают на себя азот»: не используйте это удобрение на даче

К слову, опилки специалист предлагает заменить навозом коровы, поросят или кроликов. Его нужно настоять неделю и разводить в пропорции 1:10. При этом свиной навоз не стоит использовать слишком часто. Так как он кисловат. И может сильно окислить почву.

Напомним, ранее эксперт рассказала, как приготовиться к поездке на дачу.