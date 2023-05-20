Как подготовить грядку, чтобы укроп вымахал на зависть соседям

Укроп можно сеять несколько раз за сезон. Поэтому проблем с нехваткой этой прекрасной зелени не возникает. А вот для того чтобы она порадовала вас отменным вкусом, нужно подготовить грядку особым образом.

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Перед тем как посадить укроп, почву необходимо напитать раствором из коровяка. Для его приготовления нужно взять 1 литр средства и 10 литров воды.

Когда вещество растворится, состав следует вылить в канавки на будущей укропной грядке. Удобренная таким образом почва обеспечит зелень всеми необходимыми элементами. Укроп вырастет пышным, сочным и невероятно вкусным.

Источник: belnovosti.by