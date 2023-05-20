Как быстро подготовить ваши ножки к изящным босоножкам — пятки будут мягкими и гладкими

До лета остаются считанные дни, поэтому именно сейчас пора заняться здоровьем и внешним видом своих стоп. Ведь в жаркую погоду не получится скрыть носками и кроссовками потрескавшуюся сухую кожу, мозоли и натоптыши.

Чтобы справиться со всеми проблемами, которые копились с осени, вам потребуется сделать несколько ванночек с пищевой содой и некоторыми другими ингредиентами.

Например, чтобы размягчить кожу ног и легко удалить мозоли, нужно налить воду в таз и растворить в ней 2 ст. ложки соды и такое же количество морской соли. Затем погрузить в получившееся средство пятки и подержать их в растворе в течение 8 минут. Когда время пройдет, натоптыши можно будет легко удалить с помощью пемзы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

А чтобы избавиться от трещин, потребуется курс ванночек из соды и перекиси водорода. Для этого нужно размешать в теплой воде пару ложек белого порошка и 2 ст. ложки аптечного средства. В этом составе ноги необходимо держать 12-15 минут. После чего их следует промокнуть мягким полотенцем и намазать питательным кремом.

Источник: woman.rambler.ru