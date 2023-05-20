Как сохранить макияж на лице в жаркую погоду: советы эксперта

Наверное, каждая женщина хоть раз сталкивалась такой проблемой, как «поплывший» макияж. Эта неприятность может приключиться, если вы вспотели или попали под дождь. Но чаще всего причиной является жаркое летнее солнце.

Конечно, можно отказаться от использования косметики в летний период. Но если для вас это не вариант. То прислушайтесь к советам эксперта и сделайте все четко по инструкции.

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Чтобы избежать неприятной ситуации с тональным кремом, визажист Оксана Белонина рекомендует использовать только стойкие средства. При этом под тон необходимо нанести специальную базу, а сверху тональник нужно обязательно закрепить пудрой.

Что касается макияжа глаз, то здесь эксперт настаивает на использовании термотуши. Так как она создавалась специально для таких погодных условий.

Источник: vnimanie.pro