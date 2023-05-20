Лучше знать, чтобы не остаться «с носом»: раскрыта формула начисления будущей пенсии

Каждый год больше миллиона человек в России выходят на пенсию. Многие хотят заранее понять, какую выплату будут получать. Однако для рассчитывания пенсии учитываются несколько нюансов, среди них не только наработанный стаж. Это стоит учитывать тем, кто в ближайшие годы планирует отправиться на заслуженный отдых. Существует формула, которую использует Социальный фонд, устанавливая размер выплаты.