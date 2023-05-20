Лучше знать, чтобы не остаться «с носом»: раскрыта формула начисления будущей пенсии

Каждый год больше миллиона человек в России выходят на пенсию. Многие хотят заранее понять, какую выплату будут получать. Однако для рассчитывания пенсии учитываются несколько нюансов, среди них не только наработанный стаж. Это стоит учитывать тем, кто в ближайшие годы планирует отправиться на заслуженный отдых. Существует формула, которую использует Социальный фонд, устанавливая размер выплаты.
Таким образом, для того, чтобы понять, какую пенсию вам будут начислять, нужно учитывать: суммы пенсионных коэффициентов, накопленных за время официальной работы, стоимости балла (сейчас это 123,77 рубля, но значения постоянно меняются), фиксированную часть страховой пенсии (с 2023 года — 7 567,33 рубля).
Нужно провести вычисление по формуле: сумма ПК х стоимость ПК + фиксированная выплата, пишет портал «Пенза Взгляд».
Следовательно, если набрано 110 баллов, то страховая часть пенсии составит 21 182,03 рубля. Расчет: 110 × 123,77 + 7 567,33 = 21 182,03.