Чем разбавить панировочные сухари, чтобы приготовить аппетитные котлеты — хитрый фокус

Если вы предпочитаете жареные котлеты, то точно знаете, что их невозможно приготовить без панировочных сухарей. Так как именно этот ингредиент отвечает за хрустящую корочку и помогает кулинарам уберечь их шедевр от пригорания.

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Однако панировка не всегда выглядит эстетично. К праздничному столу такое блюдо не подать. Поэтому бывалые хозяйки придумали маленькую хитрость, которая позволит вам приготовить не только вкусное, но и аппетитное блюдо.

Для этого вам потребуется добавить в сухари измельченные овсяные хлопья. Количество секретного компонента зависит от ваших личных предпочтений. Смешайте сыпучие продукты. Затем обваляйте в полученной смеси ваши заготовки и незамедлительно отправьте их на сковороду. Когда котлеты будут готовы, вы заметите, что корочка выглядит просто потрясающе. Блюдо получится даже аппетитнее, чем в лучших заведениях вашего города.

Источник: ogorod.video