Меньше на целых 600 тысяч рублей: в этих регионах «вторичку» продают с большими скидками

Эксперты смогли выявить, что средний размер скидки составляет порядка 1%. Однако есть регионы, где вторичное жилье выгоднее купить.

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Самая большая скидка в Тюменской области — 2,4%, а также в Воронежской области и Краснодарском крае — 2%.

Примечательно, что снижают цены и в Москве, где можно получить скидку в 1,7%, пишет «Российская газета».

Если смотреть варианты, которые находятся ближе к центральной части столицы, то продавец может сбросить около 600 тысяч рублей.

В районах ЦАО квадратный метр оценивается в 711 000 рублей. Средняя стоимость квартиры площадью 50 квадратных метров будет уже 35 550 000 рублей.