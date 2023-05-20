Меньше на целых 600 тысяч рублей: в этих регионах «вторичку» продают с большими скидками

В России многие семьи нуждаются в жилье. Так как цены на квартиры обычно высокие, они вынуждены брать ипотеку. Жилье в новостройке стоит больших денек, но пользуется спросом и «вторичка». Аналитики «Домклик» рассказали, какие скидки могут получить те, кто собирается в ближайшее время купить квартиру на вторичном рынке.
Эксперты смогли выявить, что средний размер скидки составляет порядка 1%. Однако есть регионы, где вторичное жилье выгоднее купить.
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Самая большая скидка в Тюменской области — 2,4%, а также в Воронежской области и Краснодарском крае — 2%.
Примечательно, что снижают цены и в Москве, где можно получить скидку в 1,7%, пишет «Российская газета».
Если смотреть варианты, которые находятся ближе к центральной части столицы, то продавец может сбросить около 600 тысяч рублей.
В районах ЦАО квадратный метр оценивается в 711 000 рублей. Средняя стоимость квартиры площадью 50 квадратных метров будет уже 35 550 000 рублей.