Чем почистить пожелтевшее сиденье унитаза, чтобы оно стало белоснежным — проверенный способ

Со временем пластиковое сиденье унитаза покрывается желтым налетом из известковых солей и мочевого камня. И если свежие загрязнения можно легко отмыть любым мыльным раствором, то от застарелой желтизны так просто не избавиться.

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Поэтому придется раскошелиться на дорогое чистящее средство. Или можно поступить хитрее. И вместо хозяйственного отдела посетить продуктовый. Ведь вернуть былой вид пожелтевшему пластику можно с помощью 2-х литров обычной кока-колы и парочки пакетиков лимонной кислоты.

Чтобы вернуть приличный вид туалету, нужно придерживаться следующего плана работ. Открутите сиденье унитаза, положите его в широкий таз и залейте составом из газировки и лимонного порошка. Затем накройте емкость пленкой и оставьте в покое на 11 часов. Когда время пройдет, от налета останутся только воспоминания.

Источник: unitazvdome.ru