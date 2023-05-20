2023-й станет для них максимально успешным за целое 10-летие: кто станет фаворитом у Черного Водяного Кролика

Последние два годы сложными. Происходили события, которые сильно повлияли на человечество. Началось все с пандемии, а потом начались санкции и конфликты. Многие астрологи отмечали, что и 2023 году будет сложным. Однако эксперты смогли выявить, какой представитель китайского гороскопа в год Черного Водяного Кролика обретет неимоверную удачу
По информации астрологов, для людей, которые родились под знаком Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), этот год станет самым успешным за последние десять лет.
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Символ текущего года будет благоволить им. Представители этого знака смогут добиться больших результатов в рабочей сфере, а потом позволят себе отлично отдохнуть. А одинокие представители этого знака смогут встреть свою любовь.. Самый важный день в этом году для них произойдет 5 августа, об этом пишет Rsute.