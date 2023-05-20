20 тысяч рублей придут на карту: россиян обрадовали выплатами на детей во второй половине мая

Примечательно, что суммы будут разными, так как зависят от региона. Таким образом, в Сахалинской области размер субсидии может доходить до 20 880 рублей. Отмечается, что эти деньги предоставляются при назначении выплаты в 100% от детского прожиточного минимума, но также это может быть и 75%, и 50%.

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Важно знать, что материальная поддержка зависит от финансового положения семьи. Эти выплаты получат только нуждающиеся семьи, пишет «Социальный фонд России».

Деньги будут начислены в течение пяти рабочих дней. Если субсидия была согласована на текущей неделе, то деньги должны поступить до 26 мая.