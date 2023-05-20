Как избавиться от проволочника, если картошка уже посажена — бесплатное средство

У картофеля есть два самых страшных врага: колорадский жук и проволочник. И если с первым можно бороться ручным сбором или с помощью опрыскивания, то со вторым все намного сложнее. Ведь личинка жука-щелкуна обитает в грунте. Поэтому добраться до нее очень сложно. А если огород уже посажен, то вообще почти невозможно.

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Однако не спешите впадать в панику. Один эффективный способ все-таки есть. Чтобы прогнать проволочника с картофельных грядок, вам потребуется раздобыть 500 граммов чистотела. Пригодятся стебли, корень и цветы сорной травы.

Части растения нужно мелко порубить и залить 12 литрами воды. Далее следует подождать полчаса и полить получившимся настоем землю вокруг зараженной культуры. Повторите обработку несколько раз в течение сезона. И проволочник не посмеет заползти в ваш огород.

Источник: ayatskov1.ru