Как правильно хранить кофе, чтобы напиток был вкусным и ароматным — многие ошибаются

Многие хозяйки до сих пор убеждены, что кофейные зерна можно хранить в обычном кухонном ящике. И даже не помышляют о том, чтобы убрать продукт в холодильник. Так как считают, что в этом нет никакого смысла.

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Но на самом деле это не так. Опытные кулинары уже давно заметили, что из охлажденного зерна получается более насыщенный по вкусу и аромату напиток. И чем ниже температура хранения кофе, тем сильнее раскрывается его потенциал.

Это связано с тем, что замороженные частицы вещества равномернее распределяются при помоле. И, как следствие, охотнее отдают вкус при заваривании.

Источник: belnovosti.by