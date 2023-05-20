Обязательно сделайте это с петунией, иначе она перестанет цвести — можете не сомневаться

Петуния невероятно красиво цветет. Поэтому многие садоводы стараются украсить этим растением свои владения. Но, к сожалению, не все знают, как правильно ухаживать за пышным цветком. И очень часто случается так, что петуния резко прекращает цветение.

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Происходит это из-за одной досадной оплошности. Промах цветоводов состоит в том, что они не обрывают отцветшие бутоны. И растение, вместо того, чтобы радовать вас буйными красками, начинает тратить свои ресурсы на формирование семян.

Поэтому не ждите, когда проблема постучится в вашу садовую калитку, а своевременно обрезайте все лишние. Проводите регулярную стрижку, и петуния будет красивой до самой осени.

Источник: ogorod.video