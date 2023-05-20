Снимите немедленно: сочетания этих цветов испортят любой образ — прохожие будут смеяться

Все модницы знают, что для стильного образа важны не только качественные материалы и хорошо подобранные модели, но и правильное сочетание оттенков. Одни цвета отлично дополняют друг друга. А другие, наоборот, нужно носить по отдельности. Иначе даже самые лучшие наряды будут смотреться дешево и вульгарно.

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Например, черный цвет ни в коем случае не рекомендуется сочетать с фуксией. Поэтому, если у вас завалялась яркая рубашка, то найдите время и подберите к ней низ красного или фиолетового цвета.

Также стоит избегать появления на публике в фиолетово-желтом костюме. Пестрые кричащие цвета мигом удешевят ваш образ. С желтыми оттенками, в принципе, нужно проявлять осторожность. Но если очень хочется выглядеть ярко, то в пару к желтой юбке можно подобрать блузку голубого цвета.

Зеленый и красный тоже не должны быть рядом. Их сочетание допустимо только в новогодние праздники. В остальное время вещи оттенка хаки выигрышнее всего будут смотреться вместе с одеждой ржавого цвета.

Источник: lady.mail.ru