Удобно и модно: Влад Лисовец рассказал, какую обувь необходимо купить на лето

Предстоящим летом стилист Владислав Лисовец рекомендует при выборе обуви ориентироваться не только на тренды, но и на собственный комфорт. Поэтому, по словам специалиста, модницам стоит присмотреться к сабо.

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Лисовец советует покупать модели из кожи на пробковой подошве. Такая обувь хорошо подойдет для жаркого времени и отлично впишется практически в любой образ.