Удобно и модно: Влад Лисовец рассказал, какую обувь необходимо купить на лето

Предстоящим летом стилист Владислав Лисовец рекомендует при выборе обуви ориентироваться не только на тренды, но и на собственный комфорт. Поэтому, по словам специалиста, модницам стоит присмотреться к сабо.
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Лисовец советует покупать модели из кожи на пробковой подошве. Такая обувь хорошо подойдет для жаркого времени и отлично впишется практически в любой образ.
Сабо. Фото: freepik.com/mrsiraphol
Стилист отметил, что сабо можно носить как с брюками, так и с юбкой. А если того требуют обстоятельства, то можно даже надеть носки. Что же касается удобства, то здесь им тоже нет равных. Комфортнее сабо могут быть только домашние тапочки.
Источник: woman.ru