«Даже на пляже раздеты со вкусом»: женщинам старше 45 лет важно грамотно подбирать купальник

Стало известно, какие купальники стоит выбирать женщинам 45 лет и старше.
Недосточно грамотно подбирать одежду. Эксперт подчеркнула, что раздеваться тоже надо уметь. Особенно это важно для женщин старше 45 лет.
«Элегантные женщины даже на пляже раздеты со вкусом. Они наверняка знают несколько важных нюансов. Вырезы имеют значение. Так, V-образное декольте купальника способно удлинить шею и вытянуть силуэт, а вырез «лодочка» – уравновесить массивные бедра», – отметила стилист.
Тина Канделаки в V-образном купальнике. Фото: соцсети
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«Скрыть лишний объем в зоне живота могут помочь раздельные ретро-купальники с высокими трусами или слитные модели со скульптурирующим эффектом. Обладательницам большого размера груди стоит выбирать купальники с надежной поддержкой и вшитыми чашками», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Трусы с завышенной талией. Фото: соцсети
Напомним, ранее стилисты назвали самые модные юбки этого сезона.