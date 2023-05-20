Как приготовить конфеты «Рафаэлло» из четырех продуктов — будут вкуснее магазинных

Если вы хотите удивить гостей по-настоящему вкусными сладостями, то обязательно приготовьте «Рафаэлло» по этому рецепту. Домашние конфеты получатся намного вкуснее и полезнее магазинного аналога.

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Для того чтобы насладиться натуральным вкусом десерта, вам потребуется: 180 гр. сливочного масла высокой жирности, 400 гр. сгущенного молока, очищенное ядро миндаля (количество зависит от размера конфет) и кокосовая стружка.

Смешайте размягченное сливочное масло с банкой сгущенного молока и постепенно добавьте в полученную массу кокосовую стружку. Далее уберите заготовку в холодильник на один час. А когда время пройдет, приступайте к формированию рафаэллок.

Размер конфет может быть любым. Главное, не забудьте поместить в центр каждого шарика по одному ядрышку миндаля. Готовые конфеты нужно обвалять в оставшейся кокосовой стружке и убрать в холодильник еще на 3-4 часа.

Источник: belnovosti.by