Для чего на самом деле нужно просеивать муку для теста — вы удивитесь

Наверняка вы не раз замечали, что во многих рецептах просят пропустить муку через сито. Но так ли это необходимо на самом деле?

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Опытные кулинары настоятельно рекомендуют не пренебрегать этим подготовительным этапом. Они утверждают, что муку нужно просеивать. И на это есть две веские причины.

Во-первых, в сыпучем продукте могут оказаться самые неожиданные предметы: жучки, личинки, частички упаковки. Поэтому, чтобы избежать неприятных находок в выпечке, лучше потратить пару минут на процедуру с ситом. А во-вторых, при длительном хранении продукт спрессовывается, а это точно не пойдет на пользу дрожжевому тесту.

Источник: belnovosti.by