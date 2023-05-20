«100% благоприятное воздействие на психику»: эксперт рассказала, какие книги нужно читать для тотального расслабления

Стало известно, что нужно читать для расслабления.

Психолог Маргарита Алексеева посоветовала остановиться на литературе жанра «любовный роман».

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«Для отдыха лучше подойдет легкая литература, а не сериал. Любовные романы в мягких обложках, понятная сюжетная линия от начала до конца. Вторая категория – книги с развернутыми описаниями, например, пейзажей. Это на 100% благоприятное воздействие на психику, ведь все эти картинки мы будем представлять у себя в голове», – заявила психолог в беседе с NEWS.ru.