Что делать, если не успели посадить картофель в мае — еще сможете догнать соседей

Если по какой-то причине у вас не получилось посадить картошку в мае, то не стоит особо огорчаться. Время еще есть. Главное — успеть это сделать до середины июня.

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Чтобы ваши припозднившиеся грядки успели догнать соседей, нужно брать для посадки ранние и среднеранние сорта. Их срок созревания намного короче, поэтому вы успеете получить урожай до середины сентября.

К тому же вы можете еще немного ускорить процесс, если будете правильно хранить посадочный материал. Для этого клубни нужно присыпать золой и держать их в прохладном темном месте. Благодаря этому картошка быстрее прорастет.

И третий момент. В июне солнце припекает намного сильнее, чем в мае. Поэтому картошку нужно сажать гребнями или укрывать соломой. Защитный слой должен быть не менее 20 см. И, конечно, не стоит забывать о поливе. До появления всходов картошку необходимо увлажнять не менее 2-х раз в неделю.

Источник: ogorod.ru