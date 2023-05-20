«Получите то, куда направите энергию»: астролог рекомендовала забыть о негативе на период с 21 по 22 мая

Астролог Елена Мун рассказала об особенностях 21 и 22 мая.
Эксперт гороскопов отметила, что в этот период нельзя концентрироваться на негативном. А тем, кто пройдет проверку звезд, ждет принятый сюрприз.
«21-22 мая – 3-4 лунные сутки, луна в Близнецах – Раке. Противоречивый период, когда одни испытывают вселенское счастье и гармонию, другие – гнев и злость, разочарование. Все зависит только от вас, образа жизни, мыслей и поступков, устоявшихся отношений с близкими», – заявила Мун.
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«Получите то, куда направите энергию – на добро или зло, на созидание или разрушение. Многие могут испытывать безосновательное чувство тревоги, беспокойство», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астрологи рассказали, кого из знаков 20 мая ждут только положительные моменты.