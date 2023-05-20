«Получите то, куда направите энергию»: астролог рекомендовала забыть о негативе на период с 21 по 22 мая

«21-22 мая – 3-4 лунные сутки, луна в Близнецах – Раке. Противоречивый период, когда одни испытывают вселенское счастье и гармонию, другие – гнев и злость, разочарование. Все зависит только от вас, образа жизни, мыслей и поступков, устоявшихся отношений с близкими», – заявила Мун.