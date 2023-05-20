Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой — вы точно удивитесь

У ящика под духовкой есть конкретное назначение. Многие об этом не знают, а потому складывают в этот отсек все, что не поместилось в другие ящики кухни. Так делать неправильно.

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На самом деле нижнее отделение кухонной плиты с выдвижным ящиком спроектировано для поддержания оптимальной температуры уже приготовленных блюд. Эта функция даже прописана в руководстве к пользованию плитой.

Этот ящик полезен тем, что блюда в нем не пригорают, быстро не остывают и не теряют свой вкус. Сплошные плюсы.

Хранить в этом отсеке посуду тоже допустимо. Например, сковородки и изделия из металла или керамики. А вот стеклянные тарелки и вещи из других хрупких материалов под запретом — при работающей духовке такие изделия могут треснуть и даже лопнуть.

По материалам портала «Белновости».