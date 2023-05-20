Как часто нужно поливать болгарский перец, чтобы овощ был крупным и мясистым — есть точный график

Чтобы болгарский перец дал крупные мясистые плоды, его нужно не только подкармливать удобрениями, но и вовремя поливать водой.

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В первый раз перец необходимо полить через 5 дней после посадки. А как только растение укоренится, его нужно снабжать влагой не реже 3-х раз в месяц. При этом не забывайте ориентироваться и на внешние факторы. Если выдалась засушливая неделя, то частоту поливов можно немного увеличить.

Но особое внимание растению необходимо уделить в период формирования плодов. В это время кусты нуждаются в воде каждые 3-4 дня.

Источник: ogorod.video