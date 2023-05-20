Удача в субботу: этому знаку удастся стать баловнем судьбы 20 мая

Стало известно, кто из знаков 20 мая сможет расслабиться и просто плыть по течению.

Оказалось, Рыбам удастся забыть о неудачах и проблемах хотя бы на один день. И этим днем стала суббота, 20 мая.

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«Это хороший день для того, чтобы сделать отношения с любимым человеком более доверительными», – рассказали астрологи про Рыб в беседе с mir24.tv.

Также день обещает пройти хорошо у Дев, Близнецов и Львов.