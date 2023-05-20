Обязательно делайте это с фиалками в мае — пышное цветение обеспечено

Фиалки неприхотливы в уходе, но для пышного цветения нужно постараться. Как следует из рекомендаций растениеводов, в этом нет ничего сложного: просто каждый май делайте это с фиалками, и вы не узнаете свои растения — они зацветут с бешеной силой.

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Эта процедура для анютиных глазок словно глоток свежего воздуха, и настоящий матсхэв для тех, чьи любимые фиалки редко цветут. А нужно всего-то пересадить цветы.

Извлеките фиалку из горшка вместе с земляным комом и очистите корни от старого грунта. Тщательно осмотрите их — поврежденных участков быть не должно, если таковые есть — удалите.

Далее пересаживаем фиалку в горшок со свежей почвосместью и хорошо поливаем. Удобрять на этом этапе нет необходимости — лучшим временем для этого считается 3-4 недели после пересадки.

Немаловажный момент, который также стоит учесть — первые цветоносы обязательно нужно срезать. Пышное здоровое цветение обеспечено.

По материалам портала «Белновости».