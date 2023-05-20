Дешевое средство от черных полосок: белые кроссовки снова станут чистыми

Копеечный способ отчистить белые кроссовки с помощью обычного аптечного ингредиента было рассекречено.

Для того, чтобы избавиться от черных полос на обуви, необходимо использовать аспирин.

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Десять таблеток аспирина стоит измельчить до порошкообразного состояния. Затем добавить к нему чайную ложку воды. Если загрязнения сильные, вместо воды берут лимонный сок.

Получившуюся смесь наносят на темные участки обуви и ждут 15 минут. После нужно смыть средство моющим гелем, об этом рассказали в gorodovoy.ru.