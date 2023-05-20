Как выбрать спелую и сладкую клубнику — два лайфхака

В конце весны и начале лета идет сезон нового урожая клубники. Прилавки ломятся от ягоды — все они яркого и привлекательного вида, однако далеко не все могут похвастаться сочностью и спелым вкусом. Рассказываем, на что нужно обратить внимание при покупке.

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Первое и основное — это внешний вид. На спелой клубнике не должно быть светлых пятен (они значат, что ягода не успела дозреть), имеет важность и состояние хвостиков. Если они увяли, то это показатель, что урожай собрали раньше времени, и он может кислить.

Второе и не менее важное — это запах. Яркий и насыщенный аромат — верные маркеры, что перед вами сладкая клубника. Если запах травяной или его нет вообще, то, скорее всего, вкус будет никакой.

По материалам портала «Белновости».