Как избавиться от зуда после укуса комара — забудьте про химию, только натуральные средства

Сильный и непрекращающийся зуд после укуса комара доставляет серьезный дискомфорт. Многие в таких случаях пользуются покупными кремами, даже не догадываясь, что есть подручные средства с лучшим эффектом. А еще они натуральные, что также огромный плюс.

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Достойная альтернатива противоаллергенной мази — это любой источник холода; лед в два счета устраняет зуд.

Далее можно облегчить состояние, обработав место укуса. Это можно сделать с помощью слабого раствора соды, ментола или щелочной минеральной воды. К слову, их эффективность не уступает покупным средствам.

По материалам портала «Белновости».