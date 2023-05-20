Не выбрасывайте эти горшки: какие комнатные растения улучшат энергетику дома

Комнатные растения. Фото: Global Look Press 

Три цветка можно смело ставить на подоконники вашей квартиры.

Стало известно, какие комнатные растения известны своими магическими свойствами.

Их эксперты рекомендуют оставлять в своих домах для скопления правильной энергетики. Они могут способствовать урегулированию конфликтов среди домочадцев. 

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Речь идет о кактусе, герани и бегонии. Эти три растения не только украсят интерьер, но и станут помощниками в создании гармоничной обстановки в доме.

Кактусы лучше разместить на солнечной стороне, чтобы они поглощали светлую энергию. Считается, что герань отпугивает нечисть. Поэтому ее оставьте там, где скапливается отрицательная энергетика. 

Если конфликты в доме стали обыденностью, немедленно заведите бегонию. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стала известна действенная подкормка для дыни.

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