Не выбрасывайте эти горшки: какие комнатные растения улучшат энергетику дома

Стало известно, какие комнатные растения известны своими магическими свойствами.
Их эксперты рекомендуют оставлять в своих домах для скопления правильной энергетики. Они могут способствовать урегулированию конфликтов среди домочадцев.
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Речь идет о кактусе, герани и бегонии. Эти три растения не только украсят интерьер, но и станут помощниками в создании гармоничной обстановки в доме.
Кактусы лучше разместить на солнечной стороне, чтобы они поглощали светлую энергию. Считается, что герань отпугивает нечисть. Поэтому ее оставьте там, где скапливается отрицательная энергетика.
Если конфликты в доме стали обыденностью, немедленно заведите бегонию. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее стала известна действенная подкормка для дыни.