Пенсионерам пересчитают и увеличат выплаты уже летом этого года

Повышение и перерасчет пенсий ожидается в этом году первого августа.

К слову, повышение будет произведено автоматически на основе данных о размере страховых взносов, которые были уплачены работодателем за прошлый год. Главное, чтобы все страховые взносы были уплачены вовремя и полностью. В случае наличия задолженностей по страховым взносам повышение пенсии может быть отложено.

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Доплата к пенсии зависит от пенсионного коэффициента, который определяется на основе стажа работы и размера заработной платы. Максимальный пенсионный коэффициент составляет 3. В этом году стоимость одного пенсионного балла составляет 123,76 рубля. Поэтому максимальная прибавка к пенсии будет равна 371,28 рубля. Об этом заявили в sfr.gov.ru.