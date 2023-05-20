Эта подкормка поможет вырастить большую и сочную дыню – достаточно добавить две ложки

Стало известно, какую подкормку использовать для лучшего роста дыни в огороде.
Оказалось, что две столовые ложки золы могут сотворить чудо.
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Благодаря этому удобрению и еще двум столовым ложкам удобрения Гуми-Оми дыня разрастется и будет радовать сочным урожаем. Также понадобится Фитоспорин.
Таким способ дани подкармливают несколько раз в течение сезона. И делать это нужно до полива, отметили в ogorodnik.info.
Напомним, ранее стало известно, как увеличить период сбора урожая у огурцов.