Эта подкормка поможет вырастить большую и сочную дыню – достаточно добавить две ложки

Дыня. Фото: Global Look Press 

Эксперты утверждают, что культура разрастется в вашем саду после этого удобрения.

Стало известно, какую подкормку использовать для лучшего роста дыни в огороде.

Оказалось, что две столовые ложки золы могут сотворить чудо.

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Благодаря этому удобрению и еще двум столовым ложкам удобрения Гуми-Оми дыня разрастется и будет радовать сочным урожаем. Также понадобится Фитоспорин.

Таким способ дани подкармливают несколько раз в течение сезона. И делать это нужно до полива, отметили в ogorodnik.info.

Напомним, ранее стало известно, как увеличить период сбора урожая у огурцов.

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