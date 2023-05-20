«Возвращается июльская погода»: в Центральной России на следующей неделе пообещали до 28 градусов тепла

Стало известно о возвращении «июльской» погоды на территорию Центральной России.

Синоптики сообщили, что к концу следующей недели воздух прогреется до 28 градусов. Ожидается солнечная погода, переменная облачность, а также небольшой дождь.

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«Предварительные расчеты показывают, что есть большая вероятность, более 80%, что температура во второй половине недели будет повышаться, в период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная - 23-28. Возвращается июльская погода», – рассказал Роман Вильфанд в беседе с ria.ru.