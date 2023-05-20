Клубника плюс картошка: как добиться богатого урожая ягоды, раскрыли хитрые садоводы - оригинально!

У каждого опытного дачника в запасе – свои лайфхаки, как добиться богатого урожая клубники летом. Раскрыт оригинальный способ подкормить ягоду картошкой, которую смешивают с несколькими ингредиентами. В результате клубника прет как на дрожжах. И все лето стол у таких хозяев ломится от спелой садовой клубники, а зимой – от ароматного варенья.

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А рецепт подкормки на картошке – проще простого. Потребуется полкилограмма картофеля, который трут на терке, а также 150 гр хлеба, 5 литров воды, 0,5 стакана сахара, 50 г кулинарных дрожжей, 3 ст. ложки средства «Байкал» (или «Восток», или любого другого с живыми микроорганизмами). Все вместе тщательно смешать, дать настояться три дня, после чего разбавить четырьмя частями воды, а затем полить клубнику. На куст полагается пол-литра подкормки.

По материалам сайта Izvmor