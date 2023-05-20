Ягодный секрет раскрыт: как получить богатый урожай малины - даже обмельчавшая станет огромной!

Не все садоводы знают секрет малины. С годами ягода мельчает или вовсе перестает плодоносить, и дачники по незнанию выкорчевывают кусты, отказываясь искать к ней подход. Между тем, главное в выращивании малины – это полив.

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Оказывается, малине нужно намного больше влаги, чем кажется. Но люди просто недополивают ее, и кусты перестают получать влагу из корней, которым едва хватает самим. На взрослое растение требуется 10-15 литров, причем, полив осуществляется не только самих гряд, но и междурядья.

В итоге оптимальным считается объем 40 литров на 1 кв. метр. И это непременно скажется на урожае и размере ягод – даже мелкие в прошлом, на сей раз малинки будут крупнее.

По материалам сайта "Белновости"