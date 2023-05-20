Как только проклюнутся всходы: огурцам срочно нужна эта подкормка - урожай возрастет вдвое!

Дачники вовсю готовятся к первым подкормкам, ведь вот-вот начнут проклевываться посаженные в майские праздники семена. Огурцы тоже нуждаются в удобрениях, и первое питание для них важно не пропустить.

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Как только проклюнутся всходы, садоводы засекают время: через 10-14 дней уже можно их опрыскивать. Для этого опытные дачники берут зарекомендовавшие себя на участке препараты — «Байкал ЭМ1», «Экомик», «Урожайный», «Сияние», разводят 5 мл на 5 л воды и опрыскивают с периодичностью раз в одну-две недели. В результате урожайность, говорят опытные садоводы, может возрасти в два раза.

По материалам сайта Izvmor