Огурцы их обожают: как дачники используют дрожжи для подкормки - результат ошеломительный!

Дачники и опытные садоводы все активнее отказываются от химии на своих участках и стремятся при удобрении культур пользоваться народными и безопасными рецептами подкормки. Для огурцов есть невероятный лайфхак – поливать дрожжами, от которого те бешено будут плодоносить.

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Агрономы подтверждают: именно огурцы просто обожают дрожжи и активнее других овощей откликаются на такую подкормку.

Приготовить простую и эффективную смесь очень просто. Нужно взять 1 пакетик сухих дрожжей (10-12 г), 5 л теплой воды, полстакана сахара. Все меж собой смешать и дать настояться 5-7 дней в теплом месте, пока не забродит. Затем разводить 1 стакан такой болтушки на 1 ведро воды, выливать по литру на куст. Если подкормить так огурцы 2-3 раза за сезон, результат с урожаем будет ошеломительный.

По материалам сайта kp.ru