Что положить в котлеты вместо хлеба и картошки, чтобы блюдо получилось сочным — неожиданный ингредиент

У каждой более или менее опытной хозяйки найдется в запасе несколько рецептов котлет. Ведь с этим блюдом можно экспериментировать бесконечно долго. Особенно много споров у кулинаров возникает, когда дело доходит до тех ингредиентов, которые отвечают за сочность. Некоторые предпочитают добавлять в фарш размоченный хлеб. Другие настаивают, что булку нужно заменить картофелем. А третьи говорят, что сочность котлет зависит от количества лука.

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Если вы еще не определились со своими предпочтениями в этом вопросе. То попробуйте вместо всех этих ингредиентов положить в котлетный фарш белокочанную капусту. Этот овощ тоже добавит сочности. К тому же капуста существенно снизит общую калорийность блюда.

На 1 кг. мяса потребуется взять 100 г капусты. Овощ нужно мелко порубить блендером, посолить и оставить в покое на 6-7 минут. Когда время пройдет, капустную массу можно будет добавить в фарш. В остальном можете придерживаться вашего обычного рецепта.

Источник: belnovosti.by