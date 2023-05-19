Добавьте несколько таблеток аспирина в стиральную машинку: эффект вас поразит — белья такой чистоты вы никогда не видели

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Забытый лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки.

Аспирин, как известно, это салициловая кислота, а потому добавление этих копеечных таблеток при стирке, решает сразу несколько проблем.

Белье будет лучше отстирываться, станет чище и засверкает белизной. И при этом ткань будет становиться прочнее, салициловая кислота способствует меньшей изнашиваемости вещей.

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Добавлять при стирке аспирин нужно в количестве пяти штук таблеток весом 500 мг. Это при условии полной загрузки барабана.

Для усиления эффекта таблетки можно растолочь, насыпать в тазик и предварительно замочить в воде особенно сильно загрязненные вещи.

По материалам belnovosti.by

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