Добавьте несколько таблеток аспирина в стиральную машинку: эффект вас поразит — белья такой чистоты вы никогда не видели

Аспирин, как известно, это салициловая кислота, а потому добавление этих копеечных таблеток при стирке, решает сразу несколько проблем.
Белье будет лучше отстирываться, станет чище и засверкает белизной. И при этом ткань будет становиться прочнее, салициловая кислота способствует меньшей изнашиваемости вещей.
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Добавлять при стирке аспирин нужно в количестве пяти штук таблеток весом 500 мг. Это при условии полной загрузки барабана.
Для усиления эффекта таблетки можно растолочь, насыпать в тазик и предварительно замочить в воде особенно сильно загрязненные вещи.
По материалам belnovosti.by