У банков выстроятся очереди: в какую сторону сиганет курс рубля уже с понедельника — финансисты дали полный расклад

По прогнозам финансовых аналитиков, рубль на предстоящей неделе мая должен укрепиться. Курс рубля по отношению к евро, доллару и юаню подрастет.
Это дает основание полагать, что в банках будут очереди. Люди, которым нужна валюта, кинутся ее покупать, пока курс будет более-менее выгодным.
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Повышение курса рубля финансисты связывают с продажей валюты компаниями-экспортерами.
«Пик майского налогового периода придется на 29 мая, и во второй половине недели экспортеры могут усилить продажу валютной выручки в рамках подготовки к уплате налогов. Отдельные экспортные компании также могут продавать валюту для скорой уплаты дивидендов», — считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
По материалам 1prime.ru