У банков выстроятся очереди: в какую сторону сиганет курс рубля уже с понедельника — финансисты дали полный расклад

По прогнозам финансовых аналитиков, рубль на предстоящей неделе мая должен укрепиться. Курс рубля по отношению к евро, доллару и юаню подрастет.

Это дает основание полагать, что в банках будут очереди. Люди, которым нужна валюта, кинутся ее покупать, пока курс будет более-менее выгодным.

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