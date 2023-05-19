Как прогнать садовых муравьев без химии и всевозможных народных рецептов — удивительный способ

С муравьями сталкиваются почти все дачники. Эти мелкие насекомые сами по себе не наносят особого вреда урожаю. Но они распространяют по участку тлю, а ее безобидной назвать никак нельзя.

Поэтому бороться с муравьями все-таки нужно. А если они уже успели обзавестись пастбищами тлей, то и с этой проблемой тоже придется разобраться.

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Чтобы прогнать муравьев со своей территории, можно купить специальные средства в магазине или приготовить мощный состав против вредителей по одному из народных рецептов. Также можно выкопать их жилище и перенести его на другое место. Все эти способы хорошо работают. Но можно поступить гораздо хитрее и просто принести в свой сад лесных муравьев, которые прогонят своих садовых родственников.

Разместите лесных обитателей рядом с проблемным объектом на вашем участке. И займитесь своими делами. На этом ваша миссия окончена. Дикие муравьи будут очень недовольны переездом. К тому же они гораздо сильнее тех, что обитают рядом с человеком. Поэтому уже через несколько дней от садовых насекомых не останется и следа.

И не переживайте, лесные букашки тоже не задержатся. После зачистки территории они поспешат удалиться в привычное для них место.

Источник: sadovod.net