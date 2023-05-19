«Может корректироваться в сторону увеличения»: специалист предсказал судьбу доллара

Стало известно, что будет с долларом в ближайшее время.

Эксперт отметил, что сейчас американках валюта находится в нестабильном положении. Рост и спад доллара наблюдается в течение длительного времени.

Специалист рассказал, станет ли доллар еще дороже по отношению к рублю.