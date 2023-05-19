«Может корректироваться в сторону увеличения»: специалист предсказал судьбу доллара

Стало известно, что будет с долларом в ближайшее время.
Эксперт отметил, что сейчас американках валюта находится в нестабильном положении. Рост и спад доллара наблюдается в течение длительного времени.
Специалист рассказал, станет ли доллар еще дороже по отношению к рублю.
«В текущих условиях, исходя из того, что курс доллара среди прочего позволяет балансировать расходы госбюджета за счет продажи экспортной выручки от продажи нефти и газа, нормальным видится курс в районе 75-80 рублей за доллар. Однако, учитывая геополитическую и экономическую нестабильность, а также рост госрасходов, диапазон может корректироваться в сторону увеличения», — заявил Марков.
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«Тем же у кого долларов много, то тут стоит исходить из того, для каких целей они откладывались», — добавил специалист в беседе с vnimanie.pro.