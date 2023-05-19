Как приготовить идеальный соус для домашней шаурмы — секрет турецких поваров

Если вы любите шаурму, то обязательно попробуйте приготовить ее дома. Блюдо получится полезнее, чем забегаловках. А если вы добавите в него соус, приготовленный по этому рецепту. То и по вкусу домашняя шаурма обойдет всех местных конкурентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для вкусного соуса вам потребуется: 50 гр. майонеза, 50 гр. сметаны, 2-3 грецких ореха, 1-2 зубчика чеснока, 30-35 гр. аджики, 1 ст. ложка измельченной кинзы, 1 ч. ложка приправы хмели-сунели и соль.

Смешайте майонез со сметаной, добавьте к ним дробленые орехи, кинзу и пропущенный через пресс чеснок. Взбейте полученную массу с помощью вилки, а затем отправьте в нее аджику, соль и специи. Перемешайте готовый соус и дайте ему настояться в течение одного часа.

Источник: belnovosti.by