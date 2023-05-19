«Будьте осторожны с электричеством»: с 20 по 23 мая звезды взбунтуются против всех знаков

В период с 20 по 23 мая ожидается сложный период со множеством опасностей.
Астролог отметила, что влияние непростого времени почувствуют все знаки.
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«Добавляется угроза травм, аварий, увеличивается риск финансовых потерь. Будьте осторожны с электричеством, техникой, транспортом, острыми предметами, огнем. Возможны обострение конфликтов, вражды, вспышки гнева, агрессия», – рассказала астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее были названы три знака, у которых летом произойдут серьезные перемены в жизни.