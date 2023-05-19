Как вырастить рекордный урожай томатов с помощью таблетки аспирина — совет агронома

Многие огородники активно используют лекарственные препараты на своем участке. Так как они стоят дешевле некоторых удобрений и при этом ничуть не уступают им по части эффективности. Однако о пользе аспирина для огородных культур знают единицы. И это большое упущение. Ведь, по словам ученого-агронома Анастасии Коврижных, эта таблетка творит на грядках настоящие чудеса.

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Например, аспирин может принести огромную пользу томатам. Для этого вам нужно растворить один грамм препарата в семи литрах воды и полить этим составом каждый корешок на своем участке. Обработку нужно проводить не чаще одного раза в месяц.

Подкармливать таким образом можно только взрослые растения. Это существенно продлит срок их плодоношения, за счет чего вы и соберете рекордный урожай помидоров.

Источник: belnovosti.by