«Сначала нужно провести тест»: как убрать царапины с лобового стекла

Стало известно, как бороться с царапинами на лобовом стекле у машины.
Специалисты советуют использовать процедуру полировки для хорошего состояния лобового стекла.
Администратор сообщества «Сам себе автомеханик» Иван Васин рассказал, как правильно отполировать автомобиль.
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«Мелкие царапины на лобовом стекле делаются менее заметными при помощи полировки. Нужно понимать, что данная процедура может навредить стеклу, превратив его в линзу. Сначала нужно провести тест на небольшом участке стекла, чтобы убедиться в том, что вы не повредите поверхность стекла», – сообщил специалист в vnimanie.pro.
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