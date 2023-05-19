«Сначала нужно провести тест»: как убрать царапины с лобового стекла

Стало известно, как бороться с царапинами на лобовом стекле у машины.

Специалисты советуют использовать процедуру полировки для хорошего состояния лобового стекла.

Администратор сообщества «Сам себе автомеханик» Иван Васин рассказал, как правильно отполировать автомобиль.

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«Мелкие царапины на лобовом стекле делаются менее заметными при помощи полировки. Нужно понимать, что данная процедура может навредить стеклу, превратив его в линзу. Сначала нужно провести тест на небольшом участке стекла, чтобы убедиться в том, что вы не повредите поверхность стекла», – сообщил специалист в vnimanie.pro.