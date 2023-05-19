Как навсегда избавиться от борщевика на своем участке — народный рецепт

Борщевик относится к тем редким сорнякам, которые могут причинить дачникам не только моральные, но и вполне ощутимые физические страдания. Ведь помимо того, что это растение чрезвычайно плодовитое, оно еще и очень ядовитое. Поэтому оставлять эту сорную траву на своей территории никак нельзя.

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Избавиться от борщевика можно с помощью специальной химии. А можно особо не тратиться и приготовить спасительное средство самостоятельно. Для этого вам потребуется смешать: один литр воды с таким же количеством уксусной эссенции, добавить к ним пару пакетиков лимонной кислоты, 100 миллилитров спирта и четыре столовые ложки жидкого мыла.

Состав необходимо ввести в растение с помощью шприца. Или можно аккуратно срезать борщевик и залить средство прямо в его полый стебель. Будьте уверены: после такой обработки растение завянет навсегда. Но помните, что независимо от выбранного способа, при работе с этим ядовитым сорняком нужно обязательно защищать глаза, тело и кожу рук.

Источник: antonovsad.ru