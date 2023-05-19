«Собственный пример работает»: психолог рассказала, как отлучить ребенка от гаджетов

Дети и родители. Фото: Global Look Press 

Кандидат психологических наук Софья Сулим поделилась важной информацией с родителями.

Стало известно, как отвлечь ребенка от гаджетов.

Для многих родителей гаджеты становятся настоящим кошмаром. Дети часами сидят в телефонах и планшетах. И это не нравится их мамам и папам. Психолог рассказала, как родителям решить эту проблему.

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«Сейчас это требует включенности и изобретательности родителя. Собственный пример работает только, если родитель живет в реальном мире и находит удовольствие в нем. В этом случае ребенок тоже включается, и этот пример работает», – отметили в riamo.ru.

Напомним, ранее модель Анастасия Решетова рассказала о своих правилах воспитания сына.

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